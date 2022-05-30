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30 Mayıs Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 972,19 ile başlayan Gram Altın, saat 22:00 itibarıyla %0,65 azalışla 966,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük 972,27, en yüksek 973,83 seviyelerini gören Gram Altın, günü 973,12 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 27.05.2022 tarihinde ise 981,79 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 966,24 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,3410 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:01 itibarıyla %0,74 azalışla 16,2276 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,2440, en yüksek 16,4688 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,3371 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 05.05.2022 tarihinde 14,7014 ile son bir ayın en düşük, 26.05.2022 tarihinde ise 16,4688 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,2276 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,5627 ile başlayan Euro kuru, saat 22:00 itibarıyla %0,73 azalışla 17,4314 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4329, en yüksek 17,6499 seviyelerini gören Euro, günü 17,6220 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 26.05.2022 tarihinde ise 17,6499 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,4314 TL'ye karşılık gelmektedir.

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