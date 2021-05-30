30 Mayıs Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

30 Mayıs 2021 burç yorumları beklentileri ortaya çıkarıyor. Günlük burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından merak ediliyor. 30 Mayıs Pazar günü Ay saat 07.04'de Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. İçsel anlamda kendimizi güçlü hissettiğimiz bir gündeyiz. Merkür bugün retro hareketine başlıyor olacak. İlişkilerimizdeki uyumu akşam saatlerinde yakalıyor olacağız. Boğaları fedakârlıklar Yengeçleri ise destek bekliyor. İşte 30 Mayıs 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

30 Mayıs Pazar günü Ay saat 07.04'de Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. Arkadaşların ile ilgili konular öne çıkıyor. Enerjin sabah saatlerinde hayli aktif.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Pazar günü fedakârlık yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde çevrendeki bayan figürlerinden önemli destekler alıyorsun.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Yurt dışı ile iş yapan bir İkizler burcu isen Pazar günü önemli haberler alabilirsin. Bugün Merkür senin burcunda geri hareket etmeye başlayacak.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde karşına çıkacak olan kişilerden önemli destekler alabilirsin. Ortak paylaşımlarına kafa yoracağın bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Pazar günü boyunca birtakım kısıtlanmalara maruz kalabilirsin. Ay saat 07:04'de Kova burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerin daha fazla öne çıkıyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah saatlerinde bir konuda karar vermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Gereğinden fazla cömert tavırların seni ay sonunda zorlayabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Pazar günü öğle saatlerinde ikili ilişkilerinde olumlu enerjiler var. Yakın bir arkadaşından alacağın bir haber seni harekete geçirecektir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Kendine olan güveninin arttığı ve bir konuda önemli bir karar vermen gereken durumlar öne çıkıyor olacak. İkili ilişkilerinle ilgili görüşmelerin için öğle saatleri daha uygun olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Pazar günü boyunca değişken enerjilerin olduğu bir gündesin. Kardeşlerin ile ilgili konularda önemli kararlar alman gerekebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde zihinsel yorgunlukların söz konusu olabilir. Gününü sakin geçirmende fayda var. Merkür retrosu bugün başlıyor.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay bugün saat 07.04'de senin burcuna geçiyor olacak. Bireysel konular ve fiziksel sağlığın önemli hale gelebilir. Alacağın haberler ile bir konuda karar vermen gerekebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay bugün burç değiştireceği için dengesiz enerjiler seni sarabilir. İkili ilişkilerinle ilgili görüşmelerin için gece saatleri çok daha uygun olacaktır.