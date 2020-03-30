30 mart 2020 pazartesi Türkiye corona virüsü vaka ve ölen sayıları

Hatırlarsanız dün yani 29 mart 2020 de vaka sayısı 1815 artarak 9982 olmuştu.Ölüm sayısı

ise 131' yükselmişti.



Bugün yani 30 mart 2020 pazartesi günü vaka sayısı yine arttı ve 1610 oldu..Hayatını

kaybeden sayısı ise malesef 168 oldu

TOPLAM VAKA SAYISI İSE 10,827 OLDU

Toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 763'e yükseldi.

Ürküten rakamlar bir takım sert kararları almaya itti.

Şimdi işleyiş nasıl olacak,ne nasıl yapılacak herkes merak içerisinde bunu soruyor.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Korona virüsü, tüm dünya genelinde 700 bini aştı Ayrıca İtalya ve İspanya'da ölümler durduralamıyor.Sağlık sistemi çökmüş durumda.Ayrıca ABD'de korona virüsüne yakalanan vaka sayısı 100 bini aştı, ve Başkan Donald Trump'un söylediği bir çok amerikalıyı korkuttu: Trump: 200 bin kişi kaybedersek buna dua etmeliyiz

ve bunla atlatabilirsek bizim için iyidir dedi!