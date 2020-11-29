30 Kasım Pazartesi Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

2020 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aralık ayında hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yasak gün boyu olacak mı? 2 Aralık Çarşamba Açıklanacak bildirge nedir doğru mu? Hafta İçi Akşam 20.00 da sokağa çıkma yasağı gelecek mi ? Hafta İçi de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Oteller Berberler paket dahil Restoran Her Yer kapatılacak mı? Büyükşehirlerde Ulaşım Yasağı olacak mı? korona virüsten dolayı Uluslar Arası Uçuşlar Kapanıyor mu ? Detaylar haberimizde..