30 Haziran Çarşamba 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

30 Haziran 2021 burç yorumları planları etkiliyor. Günlük burç yorumları sabah saatlerine dikkat çekiyor. Koç burçlarını sabah saatlerinde kısıtlamalar bekliyor, Aslan burçlarının ise kandırılmalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Yay burcu ise ailesiyle ilgili önemli bir karar verebilir. 30 Haziran Çarşamba günü Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde iletişim adına uygun enerjiler yok. Saat 20.39 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Hâliyle bu saat sonrasında enerjiler yeni bir şey başlatmak adına uygun değil. İşte 30 Haziran Çarşamba burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

30 Haziran Çarşamba günü Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde işyerinde kısıtlı durumların söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Arkadaşlarınla birlikte önemli planlamalar yapabilirsin. Ailenden alacağın destek hayli kıymetli olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Kariyer hedeflerinde beklenmedik durumlar ve fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken gerginliklere dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Hassasiyetinin yüksek olacağı bir gün. Önemli konuları daha sonraya ertelemen iyi olacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Çarşamba günü boyunca ortağınla aranda parasal konularda sorunlar oluşabilir. Kandırılmalara dikkat etmelisin. Fazla cömertlik sonrasında başını ağrıtabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde günün ikinci yarısı daha olumlu seyredebilir. Saat 20.39 sonrasında Ay boşlukta seyredecek.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Cömert bir günündesin. Etrafındakilerle ilişkilerin önem kazanıyor. Sabah saatlerinde hareketlerinle ilgili kısıtlanmalara maruz kalmak seni kızdırabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Balık burcunda olacağı çarşamba günü boyunca çocuklarına vakit ayırmak isteyeceksin. Kendinden çok onları düşündüğün bir gün olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ailenden alacağın bir destek ile birlikte çok önemli kararlar verebilirsin. Onlarla olan güzel ilişkilerin senin zorlanma yaşadığın bir konuda kendini iyi hissetmeni sağlıyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin. Aradığın gücü içinde bulacağın ve önemli bir işini yoluna sokabileceğin bir gün.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Sabah saatlerinde parasal konularda birtakım kısıtlanmalara maruz kalman canını sıkabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Çarşamba günü boyunca çok hassas olabilirsin. Aşırı cömert tavırların nedeniyle suiistimal edilebilirsin. Dikkatli olman gerekiyor.