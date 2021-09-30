30 Eylül Perşembe Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

30 Eylül 2021 Perşembe günü Aslan burcu birtakım iç hesaplaşmalar yaşayabilir. Koç'lar yeni bir iş hazırlığında olabilir. Peki 30 Eylül 2021 Perşembe günü burç yorumları neler? İşte cevabı...

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Ay Yengeç burcunda devam eden seyriyle güne başlıyoruz. Gün içerisinde Ay akşam vakitlerinde Procyon sabit yıldızıyla kavuşum yapıyor olacak. Şifacılık yönümüz çok aktif olacak. Ne yani kimi tedavi edebilirim ki ben dediğinizi duyar gibiyim. Yaralı bir kuşu, hasta bir kediyi veterinere götürerek tedavilerine yardımcı olabilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olan Sma'lı ya da kanser hastası olan bir çocuğa destek olabilirsiniz. Ayrıca Procyon, negatif enerjilere karşı sizi koruma altına alan özel bir yıldızdır. Akşam vakitlerinde Kuran okumak, Rukye ayetleri dinlemek ve okumak ruhunuza iyi gelecektir.

Koç: Yeni bir iş fırsatı karşınızda, aile büyüklerinizden destek alacaksınız. Taşınma ve yer değişiklikleri için planlar yapıyor olabilirsiniz.

Boğa: Kardeşlerinizden ve yakın arkadaşlarınızdan destek alacağınız keyifli bir gün. Zihninizden geçen pek çok soruyu cevaplandıracaksınız.

İkizler: Parasal konular daha bir netlik kazanırken, özellikle uzun zamandır alamadığınız ödemelerinizi almanız için gökyüzü sizi destekliyor.

Yengeç: Kendinizi daha net ifade ederken, bazı rahatsızlıklarınızın çözüme ulaşacağı, önemli anlaşmalara hazırlık yapılan etkiler altındasınız.

Aslan: Kendi iç dünyanızda çözüm yolları bulmaya başlayacağınız önemli bir gün. Kendi içinizde daha dengeli olmanın tadını çıkaracaksınız. İlahi yardımlar sizinle.

Başak: Arkadaş gruplarınız içerisinde alacağınız destekler sizi mutlu ederken, hayallerinizi gerçekleştiren eski bir yakınınızın varlığı ruhunuza iyi gelecek.

Terazi: Kariyerinizde önemli adımlar atarken, yardım ve destek bulmak ruhunuza iyi gelecek. Evinizi değiştirmek ya da satışa çıkarmak isterseniz karar vermeden önce düşünün derim.

Akrep: Ne yapıyorsanız doğru yolda olmanın keyfi ve hukuksal konularla alakalı umulmadık yardımların gelmesi ruhunuza iyi gelecek. Uzak akrabalarınızla ilgili bazı sağlık durumları olabilir, onların yanında bulunabilirsiniz.

Yay: Eşinizle birbirinize kenetlenmenin tadını çıkaracaksınız. Gün içerisinde ev alma, kredi çekme ya da kredilerin bitimiyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Oğlak: Eşinizle aranızdaki uyum önceki günlere göre daha uyumluyken, eşinizle aileniz arasında kalacak durumlara zemin hazırlanıyor olabilir. Ruhsal olarak kendinize özen göstermelisiniz.

Kova: Çalışma hayatınızdaki gelişmeler sizi mutlu ederken, ummadığınız kişilerin desteğini almak motivasyonunuzu güçlendirecek. Parasal konular daha bir netlik kazanırken, çevrenizdeki pek çok kişiden değer görmek ruhunuza iyi gelebilir.

Balık: Aşk, aşk, aşk diyorum. Romantik balıklar oldukça şanslısınız, kalbiniz boşsa uzunca zamandır çok isteyip bir türlü olmayan bir ruh eşi kapınızı çalabilir. Eşiniz varsa oldukça keyifli olacaksınız.