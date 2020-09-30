30 Eylül Çarşamba Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

30 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları 30 Eylül Çarşamba burç yorumları merak ediliyor. İşte 30 Eylül Çarşamba 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 30 Eylül Çarşamba 2020
Aldatılmalara dikkat! 30 Eylül Çarşamba burç yorumları
30 Eylül 2020 burç yorumları günlük hayatın rutinleri hakkında ipucu veriyor. Hangi burçlar için şanslı bir gün olacak? Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 30 Eylül Çarşamba günü Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde iş yerinde kısıtlı durumların söz konusu olabilir.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla birlikte önemli planlamalar yapabilirsin. Ailenden alacağın destek hayli kıymetli olacaktır.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Kariyer hedeflerinde beklenmedik durumlar ve fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken gerginliklere dikkat etmelisin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor. Hassasiyetinin yüksek olacağı bir gün. Önemli konuları daha sonraya ertelemen iyi olacaktır.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Çarşamba günü boyunca ortağınla aranda parasal konularda sorunlar oluşabilir. Kandırılmalara dikkat etmelisin. Fazla cömertlik sonrasında başını ağrıtabilir.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde günün ikinci yarısı daha olumlu seyredebilir. Saat 20.29 sonrasında Ay boşlukta seyredecek.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Cömert bir günündesin. Etrafındakilerle ilişkilerin önem kazanıyor. Sabah saatlerinde hareketlerinle ilgili kısıtlanmalara maruz kalmak seni kızdırabilir.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Ay’ın Balık burcunda olacağı çarşamba günü boyunca çocuklarına vakit ayırmak isteyeceksin. Kendinden çok onları düşündüğün bir gün olabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Ailenden alacağın bir destek ile birlikte çok önemli kararlar verebilirsin. Onlarla olan güzel ilişkilerin senin zorlanma yaşadığın bir konuda kendini iyi hissetmeni sağlıyor.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin. Aradığın gücü içinde bulacağın ve önemli bir işini yoluna sokabileceğin bir gün.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Sabah saatlerinde parasal konularda birtakım kısıtlanmalara maruz kalman canını sıkabilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Çarşamba günü boyunca çok hassas olabilirsin. Aşırı cömert tavırların nedeniyle suiistimal edilebilirsin. Dikkatli olman gerekiyor.
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