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30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

30 büyükşehirde görev yapan ilçe belediye başkanlarının başarılarının ölçümlendiği ankette ilk sırada Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yer alırken ilk 10'a İstanbul'dan sadece Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken girdi.

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:27

ORC Araştırma, 30 büyükşehirde görev yapan ilçe belediye başkanlarının performansıyla ilgili yaptığı ankette ilk sırada yüzde 62,5'lik başarı oranıyla Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yer aldı. İstanbul'dan sadece bir ismin yer aldığı ankette Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yüzde 61,5'lik oranla 3. sırada kendine yer buldu.

ORC Araştırma 30 büyükşehirde 1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 23 bin 200 katılımcıyla "En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları" araştırması gerçekleştirdi. Şirket, araştırmaya nüfusu 10 binden düşük olan ilçeleri almadı.

İLK 10'DA İSTANBUL'DAN BİR İSİM VAR

Yapılan araştırmaya göre 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanı yüzde 62,5'lik oranla Adana Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin oldu. İkinci sırada Ankara Mamak Belediye Başkanı AK Partili Murat Köse yüzde 62,1'lik oranla yer alırken 3. sırada ise İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı AK Partili Deniz Köken yüzde 61,5'lik oranla kendine yer buldu. Köken, "30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları" araştırmasında İstanbul'dan ilk 10'da yer alan tek isim oldu.

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Adana Çukurova Belediyesi Hizmet Binası

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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