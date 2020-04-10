30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi, sokağa çıkama yasağı ilan edilen iller hangisi, Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi, sokağa çıkma yasağı geldi işe gidecekmiyim, Sokağa Çıkma yasağı ihlal cezası ne Detaylar haberde
İçişleri BAKANLIĞI AÇIKLADI 11 NİSAN 2020 büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi, sokağa çıkama yasağı ilan edilen iller hangisi, Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi, sokağa çıkma yasağı geldi işe gidecekmiyim, Sokağa Çıkma yasağı ihlal cezası ne Detaylar haberde
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararı açıklayarak sokağa çıkma yasağı ilan etti
Buna göre; bu geceden 12 Nisan 24.00'a kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar, ilgili valiliklere gönderildi.
30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi, sokağa çıkama yasağı ilan edilen iller hangisi Detaylar haberde
30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta 2 Gün süre ile hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa Çıkma Yasağı Gelen Şehirlerimiz:
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van
Zonguldak
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Detaylar geliyor
İlgili Galeriler