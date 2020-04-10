30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi, sokağa çıkama yasağı ilan edilen iller hangisi, Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi, sokağa çıkma yasağı geldi işe gidecekmiyim, Sokağa Çıkma yasağı ihlal cezası ne Detaylar haberde

İçişleri BAKANLIĞI AÇIKLADI 11 NİSAN 2020 büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi, sokağa çıkama yasağı ilan edilen iller hangisi, Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi, sokağa çıkma yasağı geldi işe gidecekmiyim, Sokağa Çıkma yasağı ihlal cezası ne Detaylar haberde

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararı açıklayarak sokağa çıkma yasağı ilan etti

Buna göre; bu geceden 12 Nisan 24.00'a kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar, ilgili valiliklere gönderildi.



30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı işlan edildi, sokağa çıkama yasağı ilan edilen iller hangisi Detaylar haberde

30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta 2 Gün süre ile hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa Çıkma Yasağı Gelen Şehirlerimiz:

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

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