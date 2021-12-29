30 Aralık Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

30 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç: Yeni bir iş fırsatı karşınızda, aile büyüklerinizden destek alacaksınız. Taşınma ve yer değişiklikleri için planlar yapıyor olabilirsiniz.

Boğa: Kardeşlerinizden ve yakın arkadaşlarınızdan destek alacağınız keyifli bir gün. Zihninizden geçen pek çok soruyu cevaplandıracaksınız.

İkizler: Parasal konular daha bir netlik kazanırken, özellikle uzun zamandır alamadığınız ödemelerinizi almanız için gökyüzü sizi destekliyor.

Yengeç: Kendinizi daha net ifade ederken, bazı rahatsızlıklarınızın çözüme ulaşacağı, önemli anlaşmalara hazırlık yapılan etkiler altındasınız.

Aslan: Kendi iç dünyanızda çözüm yolları bulmaya başlayacağınız önemli bir gün. Kendi içinizde daha dengeli olmanın tadını çıkaracaksınız. İlahi yardımlar sizinle.

Başak: Arkadaş gruplarınız içerisinde alacağınız destekler sizi mutlu ederken, hayallerinizi gerçekleştiren eski bir yakınınızın varlığı ruhunuza iyi gelecek.

Terazi: Kariyerinizde önemli adımlar atarken, yardım ve destek bulmak ruhunuza iyi gelecek. Evinizi değiştirmek ya da satışa çıkarmak isterseniz karar vermeden önce düşünün derim.

Akrep: Ne yapıyorsanız doğru yolda olmanın keyfi ve hukuksal konularla alakalı umulmadık yardımların gelmesi ruhunuza iyi gelecek. Uzak akrabalarınızla ilgili bazı sağlık durumları olabilir, onların yanında bulunabilirsiniz.

Yay: Eşinizle birbirinize kenetlenmenin tadını çıkaracaksınız. Gün içerisinde ev alma, kredi çekme ya da kredilerin bitimiyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Oğlak: Eşinizle aranızdaki uyum önceki günlere göre daha uyumluyken, eşinizle aileniz arasında kalacak durumlara zemin hazırlanıyor olabilir. Ruhsal olarak kendinize özen göstermelisiniz.

Kova: Çalışma hayatınızdaki gelişmeler sizi mutlu ederken, ummadığınız kişilerin desteğini almak motivasyonunuzu güçlendirecek. Parasal konular daha bir netlik kazanırken, çevrenizdeki pek çok kişiden değer görmek ruhunuza iyi gelebilir.

Balık: Aşk, aşk, aşk diyorum. Romantik balıklar oldukça şanslısınız, kalbiniz boşsa uzunca zamandır çok isteyip bir türlü olmayan bir ruh eşi kapınızı çalabilir. Eşiniz varsa oldukça keyifli olacaksınız.