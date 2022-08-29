30 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları

30 Ağustos 2022 günlük burç yorumları merak ediliyor. Yay burcu beraberliğindeki sorunlarla gündemde. Oğlak burcu yönetimle çatışmamaya dikkat etmeli. Peki 30 Ağustos günü burç yorumlarında neler var? İşte yanıtı...

30 AĞUSTOS 2022 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç: Sevgili Koç Burçları, eviniz ve haneniz kalabalıklaşabilir, sevdiğiniz dostlarınız bulunuyorsa onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizin içerisinde yeni düzenlemeler ve eşyalar almak isteyebilirsiniz. Bakıcı, yardımcı ya da şirketinizin içerisinde aranıza katılacak olan yeni bir takım arkadaşı aranıza katılabilir.

Boğa: Sevgili Boğa Burçları, evli ve mutlu olan Boğa burçları, çocuklarınız bulunuyorsa, onların hayatında gerçekleşecek yeni planlar hakkında oldukça heyecanlanacak ve gururlanacaksınız. Ummadığınız yerlerden gelebilecek büyük para kapıları ve iş fırsatları da çok yakında kapınızda gibi görünüyor.

İkizler: Sevgili İkizler Burçları, aşk hayatınız açısından umulmadık haberler alacağınız bir döngüden geçtiğinizin de altını çizmek istiyorum, umulmadık itiraflarla karşılaşabilirsiniz. Hamile kalmak isteyen ve bir türlü cesaret edemeyen ya da tedavi gören İkizler burçları bu hafta sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Yengeç: Sevgili Yengeç Burçları, aile içi sıkıntılara açıksınız, dikkatli olmalısınız. Parasal enerjinizde gelen para kapıları açıkken, giden borçlara karşı temkinli olmalısınız. İş yerinizde önemli konuşmalar arifesindesiniz, Merkür retrosuna yaklaştığımızı unutmayınız.

Aslan: Sevgili Aslan Burçları, kendinizi göstermek isteyeceğiniz muazzam enerjiler bulunacak. Ayrıca Venüs'ün sizin burcunuzda ilerlemesi tüm gözlerin size dönmesini sağlarken, girdiğiniz her ortamda, herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz.

Başak: Sevgili Başak Burçları, eviniz, evliliğiniz ve kendi hayatınız adına yeni bir dönemden geçmeye hazırlanıyorsunuz. İkili ilişkiler adına kendi haklarınızı korumak isteyebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yeni ortaklık kararları almak isteyeceğiniz ya da uzunca süredir tıkalı bir enerji varsa kendiliğinden açılacak çok özel bir haftadan geçmektesiniz.

Terazi: Sevgili Terazi Burçları, eğitim, seyahat konularıyla ilgili gündeminiz doluyken, beraberliğinizle ilgili net kararlar vermeden önce kendinizden emin olmak önemli. Yeni iş fırsatları ve yarım kalan projelerinizden alacağınız haberler yüzünüzü güldürebilir.

Akrep: Sevgili Akrep Burçları, yurtdışı planları, eğitim hak ve prosedürlerle ilgili zorlanmamak için profesyonel kişilerden destek almalısınız. Beraberliğinizde tamam mı devam mı kararları zihninizden geçebilir, geçtiğimiz yazdan kalan problemler tekrar gündemde olabilir ya da o dönem bitmiş bir beraberlik tekrar "ben buradayım" diyebilir.

Yay: Sevgili Yay Burçları, beraberliğiniz adına biraz gerilimlerin arttığı ve ben - sen kavgalarının aktif olduğu konular gündeminizdeyken, bu süreçleri aslında önemsemelisiniz. Çünkü şimdi görmezden geldiğiniz pek çok konu sonbahar döngüsüyle birlikte ruhunuzu sıkabilir.

Oğlak: Sevgili Oğlak Burçları, kariyerinizdeki çabalarınız, yöneticilerinizle zaman zaman fikir ayrılıklarınız gündeminizdeyken, gerginliklere çok dikkat etmeniz gereken süreçleri gösteriyor. Kalbiniz yalnızsa iş yerinizde sosyalleşeceğiniz birinin size karşı ilgisini fark ederken, bulunduğunuz topluluklarda popüler olacaksınız.

Kova: Sevgili Kova Burçları, yabancılar, hukuki konular ve internet hesaplarınızın heklenmesiyle ilgili adımlara dikkat etmeniz gerekirken, düşünceleriniz arasında sıkıntılara dikkat etmeniz gerekiyor.

Balık: Sevgili Balık Burçları, finansal anlamda, miras ve kredi konularında yeni yapılandırmalar, ortaklarınız ya da eşinizin içinde bulunduğu güzel anlaşmalarla birlikte elinize toplu paralar geçebilir. Kalbiniz boşsa hafta sonuna doğru, evlilik niyetiyle gelecek eş adaylarına kalbinizi açabilirsiniz.