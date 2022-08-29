30 Ağustos Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Kinder ürünlerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan salmonella paniğinin ardından herkesin bildiği bir başka ürün olan Oreo için de salmonella alarmı verildi. Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi olan ABD merkezli Mondelez, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattı.