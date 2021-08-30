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30 Ağustos Pazartesi Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

30 Ağustos Pazartesi virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

30 Ağustos Pazartesi Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı
30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:57

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 17.332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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