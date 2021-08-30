30 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

30 Ağustos 2021 burç yorumları merak ediliyor. 30 Ağustos Pazartesi günü Boğa burcunu parasal konular, Aslan burcunu ise güzel fırsatlar bekliyor. Kova burcunu ise aşk hayatıyla ilgili konular bekliyor.

30 AĞUSTOS PAZARTESİ BURÇ YORUMLARI

Ay bugün İkizler burcunda ilerliyor olacak. İletişimle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Sabah saatlerinde ikili ilişkiler anlamında zorlanmalar olabilir ancak günün geri kalanında uyumlu enerjiler var. Aynı zamanda Ay Son dördün fazında ilerliyorken aklımıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmemiz iyi olabilir. İşte 30 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

30 AĞUSTOS KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay pazartesi günü İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yakın çevrenle iletişim halinde olacağın günlerdesin. Onları bir konuda bir şeyler yapmaları konusunda ikna edebilirsin.

30 AĞUSTOS BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal kazanımlarınla alakalı olarak iletişime geçmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde evinde uyumu yakalayabileceğin güzel enerjiler var.

30 AĞUSTOS İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Fiziksel görünümüne önem verebileceğin ve değişiklik yapmak isteyebileceğin günlerdesin.

30 AĞUSTOS YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazartesi günü boyunca ev içerisinde huzurlu bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Hedeflerini net bir şekilde belirleyebilirsin.

30 AĞUSTOS ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal çevrenden alacağın yeni haberler var. Özel ilişkilerindeki güzel gelişmeler seni mutlu ediyor. Karşına değerlendirmen gereken güzel fırsatlar çıkabilir. Şanslı bir günündesin.

30 AĞUSTOS BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Ay'ın İkizler burcunda ilerlediği pazartesi günü iletişim ile ilgili konular senin için öne çıkıyor olacak.

30 AĞUSTOS TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hukuksal meselelerin ile alakalı olarak yeni haberler alabilirsin. Günün ilk yarısında kariyerinle ilgili hedeflerini belirleyebileceğin önemli konular gündeme geliyor. Karşına çıkacak sürpriz fırsatlar var.

30 AĞUSTOS AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olabilirsin bugünlerde. Sabah saatlerinde yapman gerekenler adına gereken gücü kendinde buluyorsun. Ay Satürn uyumlu açısının etkin olacağı öğle saatlerini önemli görüşmelerle değerlendirebilirsin.

30 AĞUSTOS YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay bugün karşıt burcun olan İkizler burcunda ilerliyor olacak. Partnerinle ilişkinde iletişimin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Senden yaşça büyük birinden gelecek önemli fırsatlar seni bekliyor.

30 AĞUSTOS OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ne zamandır aklında olan bir konuda gereken desteği bulacağın, güzel bir gün olabilir. Ayağına gelecek fırsatları iyi değerlendirmen gerekebilir.

30 AĞUSTOS KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Aşk hayatında hareketli bir gün geçirebilirsin. Sabah saatlerinde duygusal ilişkilerinde uyum yakalıyor olacaksın. Bir konuda sınırları net şekilde çizmen gereken durumlar söz konusu olacaktır.

30 AĞUSTOS BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ev içerisinde iletişim konuları ön planda olabilir. Küstüğün bir aile üyesi ile barışmak yeniden konuları değerlendirmek adına harika bir gün.