30 Ağustos Pazar Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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sağlık bakanı fahrettih koca dün yaptığı açıklamada;

Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.

COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: "Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz.

İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINDA; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik.

bugün yaptığı açıklamada

Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. dedi

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