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3 Temmuz Cumartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

3 Temmuz Cumartesi 2021 burç yorumları sorumluluklara dikkat çekiyor. İkizler burcu için geçmişten gelen konular yanlış anlaşılmalara neden olabilir, Akrep burcu ise rüyalarıyla ön plana çıkabilir. Günlük burç yorumları hayata dair her konu hakkında öngörü sağlıyor. Peki, kimler için nasıl bir cumartesi olacak? İşte 3 Temmuz Cumartesi burç yorumları...

3 Temmuz Cumartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!
02 Temmuz 2021 Cuma 20:48

3 Temmuz 2021 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumları bugünlerde yeni bir işe başlayacak olanları uyardı. Koç burcu bu aralar çok para harcayabilir, Akrep burcu ise bir projeye başlayabilir. Aslan burcu ise bir teklif alabilir. İşte 3 Temmuz Cumartesi burç yorumları...

3 Temmuz 2021 burç yorumları maddi ve manevi konularda yol gösteriyor. Astrolojiye ilgi duyanlar her gün günlük burç yorumlarını araştırıyor. Koç burcu bu aralar çok para harcayabilir, Akrep burcu ise bir projeye başlayabilir. Aslan burcu ise bir teklif alabilir. Kimler güzel bir cumartesi sabahına başlayacak, kimlerin hayallerine başlangıç olacak? Ay'ın ve gezegenin durumuna göre hazırlanan burç yorumları sizlerle...

3 TEMMUZ CUMARTESİ BURÇ YORUMLARI

3 Temmuz Cumartesi günü Ay saat 15.28'de Boğa burcuna geçiş yapacak. Ay Plüton kare açısının etkisiyle sabah saatlerinde içsel anlamda zorlanabiliriz. Saat 07.15 ile 15.28 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz zira Ay boşlukta olacak. Bilhassa akşam saatlerinde yemek içmek ve keyif almak istediğimiz şeylere daha çok para harcayabiliriz. İşte 3 Temmuz 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Cumartesi günü Ay saat 15.28'de Boğa burcuna geçiş yapacak. Bilhassa gece saatlerinde yemek içmek ve keyif almak istediğin şeylere bugün çok para harcayabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün bilhassa gece saatlerinde ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Ay Plüton kare açısının etkisiyle sabah saatlerinde zorladığına şahitlik edebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Bugün ani kazalara karşı temkinli hareket etmende yarar var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde hayatındaki kadınlarla ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Saat 07.15 ile 15.28 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bir süredir kariyerinle ilgili risk almak istemediğin bir süreçte olabilirsin. Ancak alacağın bir teklif kafanı kurcalayacak olabilir. Temkinli hareket etmende yarar var.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Maddi manevi güven arayışın yüksek olduğu bugün eşinin ailesi ile ilgili konulara yönelebilirsin. Gün boyunca beklenmedik kazalara karşı dikkatli hareket etmende yarar var.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hisseli kazanımlarınla ilgili ağır ve temkinli adımlar atman hayrına olacaktır. Kendini öne atmadan önce görüştüğün kimselerin güvenilir olup olmadığını tetkik etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma arkadaşlarınla birlikte bir projeye başlamaya karar verebilirsiniz. Ancak yalnız hareket etmen sana daha fazla fayda sağlayabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Koç burcundan Boğa burcuna geçeceği bugün enerjisel anlamda dalgalı bir ruh hâline sahip olabilirsin. Akşam saatlerinde boynunla ilgili ağrılara dikkat etmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sabah saatlerinde seni içsel anlamda zorlayan durumlara maruz kalabilirsin. Saat 07.15 ile 15.28 yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır zira Ay boşlukta seyredecek.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde gerginliklere maruz kalabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Planladığın bir konuda güvenle harekete geçebilirsin. Kardeşlerinle ilgili konular bugün akşam senin için çok daha fazla ön planda olacak


Kaynak: Kamu Saati Özel
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