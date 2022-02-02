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3 Şubat Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

3 Şubat Perşembe günü ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

3 Şubat Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika
02 Şubat 2022 Çarşamba 19:51

Güne 775,74 ile başlayan Gram Altın, saat 19:52 itibarıyla %1,37 artışla 784,79'dan işlem görüyor. Dün en düşük 771,97, en yüksek 777,62 seviyelerini gören Gram Altın, günü 775,21 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.01.2022 tarihinde 748,81 ile son bir ayın en düşük, 03.01.2022 tarihinde ise 818,11 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 784,79 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,3256 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:42 itibarıyla %0,45 artışla 13,3779 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,2647, en yüksek 13,5798 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,3203 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 03.01.2022 tarihinde 12,7688 ile son bir ayın en düşük, 03.01.2022 tarihinde ise 13,9425 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,3779 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,9803 ile başlayan Euro kuru, saat 16:41 itibarıyla %0,68 artışla 15,0758 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,8692, en yüksek 15,1681 seviyelerini gören Euro, günü 14,9829 seviyesinde kapattı. Euro, 03.01.2022 tarihinde 14,5270 ile son bir ayın en düşük, 03.01.2022 tarihinde ise 15,8246 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,0758 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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