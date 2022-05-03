3 Mayıs Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,58 artışla 905,75'dan işlem görüyor. Dün en düşük 900,21, en yüksek 916,08 seviyelerini gören Gram Altın, günü 905,75 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 27.04.2022 tarihinde 896,56 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 905,75 TL'ye karşılık gelmektedir.

Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,45 artışla 14,8562 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7579, en yüksek 14,8681 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,8562 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.04.2022 tarihinde 14,5531 ile son bir ayın en düşük, 29.04.2022 tarihinde ise 14,8681 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8562 TL'ye karşılık gelmektedir.

Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,74 artışla 15,6728 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,5143, en yüksek 15,7178 seviyelerini gören Euro, günü 15,6728 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 31.03.2022 tarihinde ise 16,4149 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,6728 TL'ye karşılık gelmektedir.

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