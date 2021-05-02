3 Mayıs Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 2 Mayıs Pazar Günlük Burç Yorumları 2021!

3 Mayıs-9 Mayıs 2021 haftalık burç yorumları her haftanın başında astrolojiye ilgi duyanlar tarafından sıkı takip ediliyor. Peki, 3-9 Mayıs haftasında kimleri neler bekliyor? 3 Mayıs 9 Mayıs haftasına Ay Kova burcunda başlıyoruz. Pazartesi günü yoğun ve zorlayıcı enerjiler var. Güneş Satürn ve Merkür Jüpiter kare açıları iletişimsel anlamda zorlanmaları meydana getirebilir. Perşembe günü Venüs ile Plüton arasındaki üçgen açı ilişkilerde fazla sahiplenici bir tutum içerisinde olmamızı sağlayabilir. Hafta sonu ilişkiler alanında olayları fazla abartabilir, fazla beklentiler içerisinde olabiliriz. İşte 3 Mayıs-9 Mayıs haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Sevgili Koçlar, 3 Mayıs 9 Mayıs haftasına Ay Kova burcunda başlıyoruz ve hafta başında sosyal medya üzerinde daha fazla etkileşim içinde olabileceğiniz yeni gruplar içerisine giriyor olacaksınız. Pazartesi günü önemli gezegen etkileşimleri içsel anlamda gerginlikleri hayatınıza çekebilecek gibi gözüküyor. Çarşamba günü Balık burcuna geçen Ay ile birlikte arka plandaki işlerinizi toparlamak açısından yoğun iki günlük bir süreç sizleri bekliyor olacak. Cuma günü Ay'ın burcunuza geçmesiyle birlikte kendinize vakit ayırmanız adına uygun enerjiler var. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sevgili Boğalar, 3 Mayıs 9 Mayıs haftasına girişte Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Haftanın başında kariyer konularına daha fazla eğilebilirsiniz. Salı günü saat 18.59'da meydana gelecek olan Ay ile Venüs kare açısının etkisiyle birlikte ilişkiler adına zorlanacağınız durumlar meydana gelebilir. Hafta ortasında Balık burcuna geçen Ay ile birlikte arkadaşlarınız ile sosyal medya üzerinden yoğun görüşmeleriniz olabilir. Venüs Plüton üçgeninin kesinleşeceği perşembe günü ve civarında ilişkilerinizde tutkulu ve fazla sahiplenici bir tavır alabilirsiniz. Pazar günü Ay'ın Koç burcunda ilerlemesiyle birlikte geçmişte kalmış konularınızı halletmek isteyebilirsiniz. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 3 Mayıs haftasına başlangıçta Ay Kova burcunda ve pazartesi günü yoğun bir şekilde güne başlıyor olacaksınız. Pazartesi günü Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı nedeniyle olayları yanlış değerlendirmeye açık olabilirsiniz. Hafta başında önemli iş görüşmelerinizi düzenlemek adına uygun enerjiler yok. Salı günü Merkür sizin burcunuza geçiyor. Hafta ortasında sizlerin yurtdışı ve yabancılarla olan işlerinizde yeni birtakım gelişmeler önemli hale geliyor olacak. Cuma günü adımlarınıza dikkat etmelisiniz. Harekete geçmek istediğiniz alanlarda yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu bilhassa kariyeriniz ile ilgili konulara kafa yorabilir, birtakım başvurularda bulunmak adına önemli girişimler yapabilirsiniz. Pazar günü Venüs'te sizin burcunuza geçiş yapacak. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 3 Mayıs haftasıyla birlikte yoğunluklarınızın artıyor olacağı bir zamana giriyor olacaksınız. Bilhassa pazartesi günü enerjileri hayli yoğun olabilir sizler için. İlişkiler anlamında sosyal çevrenizden bir kişi ile aranızda bir yakınlık sizi etkisi altına alabilir ve güzel bir ilişkinin temelleri atılabilir. Haftanın ilk günlerinde ortak kazançlarınıza daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Bugünlerde mevcut işlerinizi daha fazla büyütmek için kredi çekmek ya da borç almak isteyebilirsiniz. Hafta ortasında ilişkiler ve uzak akrabalarınız ile ilgili konular sizin için dikkat çekiyor olacak. Hafta sonu kariyer adına atılımlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Cumartesi günü sabah saatlerinde gerginlikleriniz olabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 3 Mayıs haftasına girişte ikili ilişkilerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Bir sözleşme imzalamanızı gerektirecek ani gelişen durumlar meydana gelebilir. Güneş Satürn kare açısının meydana geleceği hafta başında kendinize güvenmekte zorlanabileceğiniz durumlarla yüz yüze kalabilirsiniz. Hafta başında son dördün fazında ilerleyen Ay aklınıza takılan konuları yeniden değerlendirmeniz açısından olumlu seyredecek gözüküyor. Çarşamba hem Ay burç değiştiriyor olacak hem de Ay'ın Merkür ile olan kare açısı tartışmalara açık olabileceğinizi vurguluyor. Temkinli olmanız gereken bir gün. Cumartesi günü Ay ile Mars arasındaki kare açının getirebileceği olumsuzluklara dikkat ederek işlerinizi düzenlemeniz yerinde olacaktır. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, 3 Mayıs 9 Mayıs haftasına Ay Kova burcunda ve yoğun bir gündemle giriyorsunuz. Hafta ortasında mesleğinizle ilgili konularda yeni birtakım işleri önünüze getirebilecek, önemli projelere imza atmanızı sağlayacak birtakım gelişmeler meydana gelebilir. Perşembe günü Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim nedeniyle ilişkilerinizde ya hep ya hiç mantığıyla hareket edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Bilhassa cuma günü partnerinizle güzel vakitler geçirmek adına gökyüzü sizleri destekliyor olacak. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, hafta başında Ay sizin gibi bir hava burcu olan Kova burcunda ilerliyor olacak. Çocuklarınızla ilgili konular pazartesi günü öne çıkabilir ancak otoritenizi ortaya koyarken zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında işinizle ilgili konulara odaklanıyor olacaksınız. Yanınızda çalışanlarınız varsa onlarla olan ilişkileriniz bilhassa perşembe günü iyi ilerliyor olacak. Cumartesi günü Ay ile Mars karesinin etkisiyle acele ile yanlış kararlar alma yanlışına düşebilirsiniz. Temkinli hareket etmenizde yarar var. Hafta sonu Koç burcunda ilerleyen Ay ile birlikte günlük işleriniz ve ufak tefek sağlık problemlerinizle ilgilenmek ve ne zamandır bekleyen işlerinizi toparlamak istiyor olacaksınız. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 3 Mayıs haftasına girişte Merkür Jüpiter ve Güneş Satürn arasındaki zorlayıcı açıların etkisiyle eleştirel ve olayları fazla abartmaya meyilli bir tavırda olabilirsiniz. Hafta ortasında çocuklarınızla ilgili konularda birtakım yeni sorumluluklar almanız gereken önemli durumlar olabilir. Bu süreçte otorite figürleriniz ile olan gerginliklere dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonu Ay Koç burcunda ilerliyorken günlük rutin işleriniz sizler için öne çıkıyor olacak. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 3 Mayıs haftasına Ay Kova burcunda giriyor olacağız. Kardeşlerinizle ilgili konularınıza hafta başında odaklanabilirsiniz. Pazartesi günü özel ilişkilerinizde istediğiniz şeylerin meydana gelmesi adına olumlu ancak iş anlamında görüşmeler yapmak adına uygun enerjiler yok. Hafta ortasında yoğun enerjiler var. Perşembe günü işinizle ilgili yeni bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. Hafta sonu ise çocuklarınızla ilgili konular öne çıkıyor. Pazar gününe dikkat etmeniz gerekebilir. İçsel anlamda patlamaya hazır gergin bir enerjide olabilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 3 Mayıs haftasına girişte parasal kazanımlarınıza oldukça fazla odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta ile birlikte parasal kazanımlarınızı arttıracak yeni projelere imza atabilirsiniz ve bilhassa çarşamba günü bir kadından önemli bir destek görüyor olacaksınız. Perşembe günü sakin enerjiler var. İlişkilerinizde fazla sahiplenici bir tavır takınabilirsiniz. Hafta sonu evinizin dekorasyonuyla ilgili birtakım düzenlemeler ve harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, 3 Mayıs haftasına Ay sizin burcunuzda ilerliyorken başlıyor olacağız. Hafta başında otorite figürleriniz ile aranızda yoğun ve gergin konuşmalar meydana gelebilir. Bugünü daha sakin atlatmaya çalışmanızda yarar var. Salı günü aşk ilişkilerinizde gerginliklere dikkat. Aniden gerilebilir ve olayları bitirme noktasına gelebilirsiniz. Hafta ortasında kendinizle ilgili önemli ve yenilikçi bir karara imza atabilirsiniz. Parasal anlamda çarşamba günü etrafınızdaki kişilerle birtakım görüşmeleriniz ve tartışmalarınız olabilir. Hafta sonuna doğru Ay Balık burcunda ilerliyorken parasal konularla ilgili uğraşılarınız yoğun olabilir. Hafta sonu ise yakın çevreniz adına yeni bir eşya satın almak için bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz. Hafta başında rüyalarınız öne çıkabilir. Hafta başında Ay son dördün fazında ilerliyorken konularınız da netleşiyor olacak. Çarşamba günü Ay Mars üçgen açısı ve Ay Merkür kare açısının etkisiyle birlikte sabırsız bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Cuma günü özel ilişkileriniz açısından keyifli enerjiler var. Pazar günü Ay ile Plüton arasındaki etkileşim içsel anlamda gerginlikleri hayatınıza getirebilir. Aynı gün Venüs'te burç değiştirecek. İlişkiler adına değişken bir enerjide olabilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

YENİ BİR İŞ BAŞLATMAMAMIZ GEREKEN ZAMANLAR

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.