3 Mayıs fındık fiyatları ne kadar oldu? Giresun, Düzce, Ordu il il fındık fiyatları

3 Mayıs 2021 fındık fiyatları yine fındık üreticileri tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz ayları yaklaştıkça Fındık fiyatlarında gündem değişiyor. Peki 3 Mayıs 2021 fındık fiyatları belli oldu mu? Giresun, Düzce, Ordu il il fındık fiyatları 2021…

2021 mayıs ayı fındık fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı birçok fındık üreticisi tarafından arama motorunda araştırılıyor. Yavaş yavaş fındıkta yeni sezonun açılmasıyla birlikte fiyatlarda farklılık gösteriyor. Özellikle koronavirüs pandemisi dolayısıyla şu anda bütün dünya ekonomik anlamda zor günler yaşarken fındık üreticileri bu yıl kendilerine ne kadar fiyat verileceğini öğrenmek istiyor. Peki 3 Mayıs 2021 fındık fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs Giresun Düzce Ordu il il fındık fiyatları listesi ve detaylar haberimizde... Güncel fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Akçakoca Fındık Fiyatları: 22,82 Tl - 25,20 Tl Çarşamba Fındık Fiyatları: 23,50 Tl - 24,75 Tl Düzce Fındık Fiyatları: 22,82 Tl - 25,20 Tl Fatsa Fındık Fiyatları: 23,80 Tl - 25,00 Tl Giresun Fındık Fiyatları: 23,05 Tl - 25,55 Tl Kocaeli Fındık Fiyatları: 22,75 Tl - 24,50 Tl Ordu Fındık Fiyatları: 24,00 Tl - 24,00 Tl Sakarya Fındık Fiyatları: 23,50 Tl - 24,50 Tl Samsun Fındık Fiyatları: 25,15 Tl - 26,00 Tl Trabzon Fındık Fiyatları: 22,25 Tl - 23,50 Tl Terme Fındık Fiyatları: 23,50 Tl - 24,30 Tl Ünye Fındık Fiyatları: 23,50 Tl - 24,30 Tl Zonguldak Fındık Fiyatları: 22,75 Tl - 24,00tl

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