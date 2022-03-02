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3 Mart Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

3 Mart Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

3 Mart Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
Ömer
Ömer
02 Mart 2022 Çarşamba 19:54

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 868,82 ile başlayan Gram Altın, saat 19:54 itibarıyla %0,23 artışla 870,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük 868,06, en yüksek 869,91 seviyelerini gören Gram Altın, günü 869,32 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 02.03.2022 tarihinde ise 881,22 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 870,96 TL'ye karşılık gelmektedir.


 

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,9140 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:53 itibarıyla %1,63 artışla 14,1223 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7651, en yüksek 13,9704 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,9049 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,1223 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,5410 ile başlayan Euro kuru, saat 19:53 itibarıyla %1,48 artışla 15,7369 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4520, en yüksek 15,6691 seviyelerini gören Euro, günü 15,5526 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,7369 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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