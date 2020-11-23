3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti

Antalya'da 22 gün önce 3. kez ortadan kaybolan 15 yaşındaki genç kız dün gece bulundu. Anne kızının bir evde birlikte bulunduğu şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf ettiğini, kızının da bu kötü alışkanlığa sürüklendiğini ve bilinçli bir şekilde hareket edemediğini söyledi.

Antalya'dan 3 kez evden kaçan ve iz bırakmadan ortadan kaybolmaya çalışan 15 yaşındaki lise 1 öğrencisi B.A'nın bulunduğu adres tespit edildi. Kepez ilçesinde yaşayan anne Mehtap A. geçen mart ayında eve gelmeyen kızı B.A'yı ilk kaybolduğunda kendi imkanları ile buldu. Ardından Ekim ayında yeniden evi terk eden lise 1 öğrencisi B.A., 23 gün sonra yine annesi tarafından yeri tespit edilerek eve getirildi. Fakat bulunduktan bir gün sonra yine ortadan kayboldu.

KEPEZ'DE BİR EVDE BULUNDU

Kızının evden kaçtığı ya da kaçırıldığı yönündeki ihbarını ilgili birimlere ileten annenin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan polis, genç kızın izini titiz bir çalışma ile sürdü ve il dışına çıkmadığı, Kepez'deki bir evde olduğunu belirledi. 15 yaşındaki B.A., Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bulunduğu evden alınarak, annesine teslim edildi. Ayrıca B.A'nın kaçışının arkasındaki sır perdesi de aralanmaya başladı.

"TARTIŞMALARIMIZ OLURDU ANCAK BÜYÜTÜLECEK DURUMLAR DEĞİLDİ"

Annesinin kadın kuaförü, babasının ise inşaat işçisi olduğunu belirten B.A'nın annesi Mehtap A. "İki çocuğumdan biri olan kızım henüz lise 1. sınıf öğrencisi. Kızımla tartışmalarımız olurdu. Ancak öyle büyütülecek durumlar değildi. Bu kızımın ilk defa ortadan kayboluşu değil. Mart ayında evi terk etti. Polise başvurduk. Kısa süre sonra bulundu. Ekim'de tekrar yok oldu. Bu kez Ekim'in sonunda onu kendi çabalarımla ben buldum" dedi.

"UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kızının kaçırılmamış olsa bile kaçmaya zorlandığını, çünkü buna mecbur bırakıldığını belirten anne şunları söyledi: "Yeniden kaybolduktan sonra yaptığım araştırmalar sonucunda kızımın Osman K. isimli kişinin yanında olduğunu öğrendim. Kızımın bu kişi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve her seferinde kaçmaya zorladığını düşünüyorum. Kızım kendi öz iradesi ile hareket edemiyor" şeklinde konuştu.

"UMARIM BİR DAHA KAÇMAZ"

Kızının kaybolduğuna yönelik haberin Antalya'da duyulmasının ardından bulunduğunu aktaran Mehtap A. "Herkese teşekkür ediyorum. Kızımın madde bağımlısı olup olmadığını öğrenmek için test yaptıracağım. Eğer madde bağımlısıysa tedavisi için elimden geleni yapacağım. Umarım bir daha kaçmaz, kaçmaması için de elimden geleni yapacağım" dedi.

"ŞAHIS UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ"

Kepez'deki evinde lise öğrencisi kayıp kızla birlikte bulunan Osman K. içinse anne Mehtap A "Bir de kızımı alıkoyanlar uyuşturucu bağımlısı olduklarını itiraf etti. Suçu da birbirlerinin üzerlerine atıyorlar, bundan sonrası emniyetin işi" sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı