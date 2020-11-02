3 Kasım Salı Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı Çok sayıda vatandaşa mezar olan 2 bina için de çürük raporu hazırlandığı ortaya çıktı. Raporda iki bina için de "Beton kalitesi düşük", "Dayanıksız", "Büyük risk" tespitleri var