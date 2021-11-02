3 Kasım Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 28 bin 678 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 356 bin 643 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 296 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,55 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Ordu var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

“En düşük aşılama Şanlıurfa”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var” dedi.