3 Haziran Perşembe Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 112 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 181 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 112 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 768'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 586 bin 941 test yapıldı.
Bugün yapılan 224 bin 150 testten, 7 bin 181 yeni vaka sayısı, 586 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 263 bin 697 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 372 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 131 bin 453'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 213 olduğu açıklandı.