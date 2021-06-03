3 Haziran Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

3 Haziran 2021 burç yorumları planlar ve kararlara yol gösteriyor. Kimler yoluna devam edecek, kimler için riskli dönem başlıyor? Günlük burç yorumları kafası karışık olanları uyarıyor. 3 Haziran Perşembe günü Yay burcu fırsatlarla karşılaşabilir, Başak burcu ise günün şanslı burcu olacak. 3 Haziran Perşembe günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Saat 14.10 ile 20.58 arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır. Sabah saatlerinde duygusal anlamda kargaşalar içerisinde olabiliriz. Güneş Satürn üçgeni güçlü kişilerden destek görebileceğimizi gösteriyor. İşte 3 Haziran burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

3 Haziran Perşembe günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Saat 14.10 ile 20.58 arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Arkadaşlarınla birlikte organizasyonlarda bulunabileceğin günlerdesin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak gözüküyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hedeflerinle ilgili konularda fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Öğle saatlerinde kafana koyduğun konularla alakalı şartlarını zorluyor olacaksın.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. Güneş Satürn üçgeni güçlü kişilerden destek görebileceğini gösteriyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde zorlanmalar olabilir. Genel anlamda yoğun enerjilerin olduğu bir gün. Öğleden sonra kadınlardan yana şanslı bir günündesin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Bugünlerde sorumluluklarınla ilgili fedakârlıklar içerisinde bulunuyor olacaksın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği günün büyük çoğunluğunda çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde şartlarını zorlayarak istediklerini elde ediyor olacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ailenle ilgili hassasiyetlerin artacak olabilir bugünlerde. Öğleden sonra kadınlardan yana fırsatlar ayağına gelebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin. Bugün yoğun enerjiler güne hâkim olacak.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Senin için önemli bir kadın yardımıyla bugün bir fırsat elde edebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Sabah saatlerinde maneviyatının hayli yüksek olduğu bir zaman dilimindesin.