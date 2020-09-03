3 Eylül Perşembe Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

sağlık bakanı fahrettih koca dün yaptığı açıklamada; Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde. bugün yaptığı açıklamada Toplum Bilimleri Kurulumuzun önerisi ile Salgın Yönetiminin doğru iletişimi açısından bundan sonra günlük ve haftalık daha detaylı bilgileri http:// covid19.saglik.gov.tr adresinden takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. dedi . En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN