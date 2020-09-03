12
0
0
0
0
0
0
0

3 Eylül Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 3 Eylül Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 3 Eylül Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 3 Eylül Perşembe 2020

3 Eylül Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?
03 Eylül 2020 Perşembe 00:02

3 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?

3 Eylül 2020 burç yorumları içerisinde aşk, aile, para ve sağlık konularına yönelik bilgiler bulabilirsiniz. Günlük burç yorumları 3 Eylül Perşembe günü için ne ifade ediyor. İşte Koç burcundan Balık burcuna kadar 12 burcun tamamının yorumu...

1 / 15

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 3 Eylül günü saat 23.22'ye kadar Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Zihinsel açıdan uyarılmalara açık bir gündesin.

2/ 15

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla ilişkilerinin öne çıktığı bugün yoğun enerjiler var. Akşam saatlerine doğru ilişkilerinde güzel enerjileri yakalıyor olacaksın.

3/ 15

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saat 10.22'de gerçekleşecek olan Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu açının etkisiyle dikkatli bir şekilde çalışmaya odaklanıyor olacaksın. Organize olman gereken konularda başarı kalıyorsun.

4/ 15

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Manevi duygularını yüksek olacağı gece yarısında dua ve meditasyon için uygun enerjiler var. Akşamüstüne doğru partnerinle hoşça vakit geçirebilirsin.

5/ 15

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Gökyüzünde yoğun enerjilerin olduğu bugün organize olman gereken konularda dikkatli bir şekilde çalışabilirsin.

6/ 15

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu açı entelektüel konulara olan ilgini arttırıyor. Ay saat 23.22 ye kadar karşıt burcunda ilerlemeye devam edecek.

7/ 15

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay'ın karşıt burcun olan Koç burcuna geçeceği 23.22 ile 17.34 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. Aşk hayatında sıcak gelişmeler var. 

8/ 15

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Metotlu bir şekilde çalışmalarına yöneleceğin bugün baş ağrılarına dikkat etmelisin. Bilhassa gece saatlerinde seni zorlayabilir.

9/ 15

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Dua etmek ve meditasyon yapmak için 3 Eylül gecesi ilk saatlerini değerlendirebilirsin. Evin ne ilgili konularda hesap kitap işleriyle uğraşabilirsin.

10/ 15

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Hedeflerine yönelik olarak başarılı bir şekilde ilerleyebileceğin önemli bir gündesin. Saat 17.34 ile 23.22 arasında yeni bir iş başlatmamaya Özen göstermelisin.

11/ 15

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Parasal konularını dikkatli bir şekilde etmek istediğin bir zaman diliminden geçiyorsun. Günün ikinci yarısında sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

12/ 15

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: 3 Eylül Perşembe günü Ay saat 23.22'de senin burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinde uyumu günün ikinci yarısında yakalayabilirsin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber