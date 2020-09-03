3 Eylül Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 3 Eylül Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 3 Eylül Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 3 Eylül Perşembe 2020
3 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?
3 Eylül 2020 burç yorumları içerisinde aşk, aile, para ve sağlık konularına yönelik bilgiler bulabilirsiniz. Günlük burç yorumları 3 Eylül Perşembe günü için ne ifade ediyor. İşte Koç burcundan Balık burcuna kadar 12 burcun tamamının yorumu...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 3 Eylül günü saat 23.22'ye kadar Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Zihinsel açıdan uyarılmalara açık bir gündesin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla ilişkilerinin öne çıktığı bugün yoğun enerjiler var. Akşam saatlerine doğru ilişkilerinde güzel enerjileri yakalıyor olacaksın.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saat 10.22'de gerçekleşecek olan Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu açının etkisiyle dikkatli bir şekilde çalışmaya odaklanıyor olacaksın. Organize olman gereken konularda başarı kalıyorsun.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Manevi duygularını yüksek olacağı gece yarısında dua ve meditasyon için uygun enerjiler var. Akşamüstüne doğru partnerinle hoşça vakit geçirebilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Gökyüzünde yoğun enerjilerin olduğu bugün organize olman gereken konularda dikkatli bir şekilde çalışabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu açı entelektüel konulara olan ilgini arttırıyor. Ay saat 23.22 ye kadar karşıt burcunda ilerlemeye devam edecek.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay'ın karşıt burcun olan Koç burcuna geçeceği 23.22 ile 17.34 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. Aşk hayatında sıcak gelişmeler var.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Metotlu bir şekilde çalışmalarına yöneleceğin bugün baş ağrılarına dikkat etmelisin. Bilhassa gece saatlerinde seni zorlayabilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Dua etmek ve meditasyon yapmak için 3 Eylül gecesi ilk saatlerini değerlendirebilirsin. Evin ne ilgili konularda hesap kitap işleriyle uğraşabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Hedeflerine yönelik olarak başarılı bir şekilde ilerleyebileceğin önemli bir gündesin. Saat 17.34 ile 23.22 arasında yeni bir iş başlatmamaya Özen göstermelisin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Parasal konularını dikkatli bir şekilde etmek istediğin bir zaman diliminden geçiyorsun. Günün ikinci yarısında sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: 3 Eylül Perşembe günü Ay saat 23.22'de senin burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinde uyumu günün ikinci yarısında yakalayabilirsin.
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