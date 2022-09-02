3 Eylül Cumartesi Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları araştırılıyor. Yengeç burcu son zamanlarda çok duygusal. Oğlak burcu strese karşı dikkatli olmalı. Peki 3 Eylül 2022 günlük burç yorumlarında neler var? İşte yanıtı...

3 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burçları: Yolculuklar sırasında dikkatli araç kullanmalı, seyahat şirketlerini değerlendiriyorsanız bavul kaybetme, pasaport kaybetmek gibi durumların içerisinde kalabilirsiniz. Hafta sonuyla birlikte aşk ve ilişkilerden yana keyifli olacağınız ve beklenmedik haberler karşısında şaşıracağınız konular gündemde olacak. Belki ikinci bir şans ya da yepyeni bir beraberliğe kanat açma döngüsünde olabilirsiniz.

Boğa Burçları: Yakın bir zamanda iş yerinizden ayrılan ya da ayrılacak olan birinin yerine iş yerinde önemli bir pozisyon için önerilebilirsiniz. Hafta sonuyla birlikte parasal konularla ilgili olası haberler alacağınız bir süreç içerisine girebilirsiniz. Belki yeni bir kariyer macerası için görüşme talepleri gelebilir ya da girdiğiniz iş yerinde ilk maaşınızı alabilir ya da zam istiyorsanız konuşma yapmaya hazırlanıyor olabilirsiniz.

İkizler Burçları: Finansal anlamda bugün kimseye para vermeyin ve bolca harcama yapmayın derim. Hafta sonuna doğru kalabalık ortamlar ve toplantıların içerisinde kendinizi bulabilir pek çok kişinin isminizden bahsettiğine şahit olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle biraz yalnız kalmak ve kısa seyahatlere çıkmak ruhunuza iyi gelebilir.

Yengeç Burçları: Hafta sonuna doğru kendinize özen göstermek isteyeceksiniz. Fazlaca duygusal olduğunuz zamanlardan geçtiğiniz şu günlerde belki de hafta sonu uzak seyahatlere çıkmak ruhunuza iyi gelebilir. Parasal konulardan yana da şans ve desteği alacaksınız ancak gider tablonuzu biraz dengelemek yerinde olacak. Para geliyor ve gidiyor gibi görünüyor.

Aslan Burçları: Cumartesi günü görünmeyenin arkasında gerçekleşen konulara karşı temkinli ve dikkatli olunuz. Ayrıca kendi sağlığınıza da oldukça dikkat etmelisiniz. Kendinizi yorgun hissetseniz de bu haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmak isteyeceksiniz. Evinizin içerisinde çıkabilecek kavga, gerginlik ve kazalara karşı daha dikkatli olmalısınız.

Başak Burçları: Hafta sonu evcil hayvanınız bulunuyorsa onunla özel ilgilenmeniz gereken bir süreç olabilir. Veteriner masrafları biraz artabilir. Masraflar derken, bu hafta giderlerinizi dengelemeniz gerekmekte gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru kendi kabuğunuzda kalmak isteyeceğiniz, ruhsal anlamda biraz izole olmak isteyeceğiniz, hayatınızda biri varsa baş başa özel vakitler geçirecek olabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerden yana hayatınızda kimse yoksa internet ortamından ya da uzak bir seyahat vesilesiyle tanışacağınız birinden haberler alabilirsiniz.

Terazi Burçları: Evliyseniz hafta başıyla birlikte birbirinizle baş başa vakitler geçirmek isteyecek ve hafta sonuna doğru geleceğe dair planlar yaparken kendinizi bulabilirsiniz. Eşinizin son zamanlarda geçirdiği ya da geçireceği rahatsızlıklarla ilgili size ihtiyacı olabilir onu ihmal etmemeye özen gösterirseniz güzel olabilir. Bekar olan Terazi burçlarıysa belki bir eğitim, internet ortamı ya da seyahat sırasında yeni biriyle tanışabilirlermiş gibi görünüyor, haydi hayırlısı.

Akrep Burçları: Aile büyüklerinizin geçtiğimiz haftalarda sağlıksal sıkıntıları bulunuyorsa haftasonuna doğru kendilerini toparlayacakları bir süreç onlarla olacak. Tam onlar toplandı derken evcil hayvanınız bulunuyorsa veteriner bakımları ve operasyonları da gündeminizde olabilir.

Yay Burçları: Umulmadık yeni biriyle itiraflar, konuşmalar, haberler ve karşılaşmalar söz konusu olacak gibi görünüyor. Ancak evli olan Yay burçları hafta sonunda eşleriyle birlikte birbirlerine kenetlenecekler ve geçtiğimiz aylarda yaşadıkları problemleri açık bir dille anlatıp, sevgi enerjisiyle olayları toparlama sürecine geçeceklermiş gibi görünüyor.

Oğlak Burçları: Hamile olan Oğlak burçları kendilerine biraz daha özen göstermeli, kalabalık ortamlardan ve stresten uzak durmaya dikkat etmeliler. Bu hafta ayrıca evinizin içerisinde ya da iş yerinizde çalışanlarınızla ilgili yeni bir döneme de giriş yapabilirsiniz ve sözleşmenizi fesh edebilirsiniz.

Kova Burçları: Alacağınız haberler, karşılaşmalar ve görüşmeler hafta sonuna doğru ruhunuzu mutlu edecek ve romantik anlar yaşamanıza sebep olacak gibi görünüyor. Hiç evlilik yapmamış olanlar, beraberliklerinde ciddi düşünenler yakın akrabalarının ilişkileri hakkındaki yorumları sebebiyle zorlu anlar yaşamamaya dikkat etmeli, bunları kulağınızın arkasına atabilirseniz hazırlıklarınıza hız verebilirsiniz.

Balık Burçları: Yakın akrabalarınızdan özellikle büyükannelerinizin, ya da çok yakınlarınızın rahatsızlıkları ve hastane süreçleriyle de ilgilenirken kendinizi bulabilirsiniz. Geçtiğimiz döngüde olası kayıplar olduysa bugünlerle birlikte umulmadık şekilde miras alımları gerçekleşebilir. Evli ve çocuk sahibi olmak isteyenlerse özellikle hafta sonu bebek sahibi olmak için şanslı etkiler altında olacaklar. Kardeşleriniz ve yakın arkadaşlarınızın özel yaşantısında yaşadığı sıkıntılar açısından da size ihtiyaçları olabilir, olayları toparlamak için kurtarıcı rol siz olabilirsiniz gibi görünüyor.