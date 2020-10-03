3 Ekim Cumartesi Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

3 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları 3 Ekim Cumartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 3 Ekim Cumartesi 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 3 Ekim Cumartesi 2020
3 Ekim 2020 burç yorumları nasıl?
3 Ekim 2020 burç yorumları siz değerli okuyucularımız için Astrolog Ceylin Çelebi tarafından hazırlandı. Günlük burç yorumları içerisinde aşk, iş ve aile hayatına dair birçok bilgi bir arada. İşte 3 Ekim Cumartesi burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay gün boyunca Koç burcu ilerliyor olacak. Saat 18.12’de Boğa burcuna geçiş yapacak. Bilhassa günün ikinci yarısında yemek içmek ve keyif almak istediğin şeylere bugün çok para harcayabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugün bilhassa günün ikinci yarısında ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Ay Plüton kare açısının içsel anlamda seni zorladığına şahitlik edebilirsin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Bugünlerde bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Koç Dolunayı sonrasında enerjilerinin yavaş yavaş normale döndüğü bugünü olumlu kullanmalısın.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah erken saatlerde hayatındaki erkeklerle ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Saat 08.47 ile 18.12 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bir süredir kariyerinle ilgili risk almak istemediğin bir süreçte olabilirsin. Ancak alacağın bir teklif kafanı kurcalayacak olabilir. Temkinli hareket etmende yarar var.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Maddi manevi güven arayışın yüksek olduğu bugün eşinin ailesi ile ilgili konulara yönelebilirsin. Saat 20.00 sonrası eşinle arandaki uyum seni mutlu ediyor.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Hisseli kazanımlarınla ilgili ağır ve temkinli adımlar atman hayrına olacaktır. Kendini öne atmadan önce görüştüğün kimselerin güvenilir olup olmadığını tetkik etmelisin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Çalışma arkadaşlarınla birlikte bir projeye başlamaya karar verebilirsiniz. Ancak yalnız hareket etmen sana daha fazla fayda sağlayabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Ay’ın Koç burcundan Boğa burcuna geçeceği bugün enerjisel anlamda dalgalı bir ruh haline sahip olabilirsin. Akşam saatlerinde boynunla ilgili ağrılara dikkat etmelisin.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Sabah saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin. Gün boyunca yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır zira Ay boşlukta seyredecek.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Bugünlerde yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde sınırlamalara maruz kalabilirsin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Planladığın bir konuda güvenle harekete geçebilirsin. Kardeşlerinle ilgili konular bugün akşam senin için çok daha fazla ön planda olacak.
İlgili Galeriler