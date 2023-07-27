3 bin aracın bulunduğu kargo gemisinden kötü haber: Yangının söndürülmesi haftalarca sürebilir

Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu kargo gemisinde çıkan yangın 2 gündür sürüyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği gemideki yangına müdahale sahil güvenlik ekipleri, yangının tamamen sönmesinin günlerce veya haftalarca sürebileceğini ifade ediyor.

Hollanda'da binlerce aracın bulunduğu kargo gemisindeki yangın iki gündür devam ediyor. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada yangının günler veya haftalarca sürebileceği belirtildi.

"BÖLGE, YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN KOLAY DEĞİL"

Sözcü Lea Versteeg de yaptığı açıklamada, şu anda durumu takip etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "Ancak her şey hava durumuna ve gemideki hasara bağlı. Böyle bir yangını kontrol altına alabilmek kolay değil" şeklinde konuştu.

Kuzey Denizi'nde Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde salı günü gece saatlerinde çıkan yangın sürüyor. Toplam 2 bin 857 aracın bulunduğu gemideki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

"İTAFİYECİLERİN ŞU ANDA GEMİYE GİRMESİ ÇOK TEHLİKELİ"

Sahil güvenlik sözcüsü Edwin Grammeman yaptığı açıklamada, yangının tamamen sönmesinin günlerce veya haftalarca sürebileceğini ifade etti. İtfaiyecilerin şu anda gemiye girmesinin çok tehlikeli olacağını kaydeden Grammeman, "Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.

YANGIN ELEKTRİKLİ BİR OTOMOBİLİN ALEV ALMASIYLA ÇIKMIŞTI

Almanya'dan Mısır'a araç taşıyan Fremantle Highway kargo gemisinde elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıkmıştı. Mürettebatın bir kısmı geminin güvertesinden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Gemideki 23 kişi bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı 1 kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.