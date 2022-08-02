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3 Ağustos Çarşamba Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.019,85 ile başlayan Gram Altın, saat 15:12 itibarıyla %0,71 artışla 1.027,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.019,34, en yüksek 1.020,29 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.019,37 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2022 tarihinde ise 1.027,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.027,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,8760 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:12 itibarıyla %0,41 artışla 17,9597 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8290, en yüksek 17,9593 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,8957 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 04.07.2022 tarihinde 16,7215 ile son bir ayın en düşük, 29.07.2022 tarihinde ise 18,0233 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9597 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,3763 ile başlayan Euro kuru, saat 15:11 itibarıyla %0,06 artışla 18,3798 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2568, en yüksek 18,4400 seviyelerini gören Euro, günü 18,3928 seviyesinde kapattı. Euro, 12.07.2022 tarihinde 17,3119 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2022 tarihinde ise 18,4581 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,3798 TL'ye karşılık gelmektedir.

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