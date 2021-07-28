29 Temmuz Perşembe Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 22.291 koronavirüs vakası tespit edildi, 76 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 291 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 oldu. Son 1 günde toplam 257 bin 474 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 197 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 40,53 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 69 milyon 759 bin 371'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 37,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez” dedi.