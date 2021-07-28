29 Temmuz Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

29 temmuz Perşembe günü burçlar olumlu etkiler altında. Oğlak burcunun motivasyonu yüksek. Peki, 29 temmuz Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Ay, Oğlak, Kova, Balık burcunu bekleyen gelişmeler neler?

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

29 Temmuz Perşembe günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca ilişkiler anlamında pozitif enerjiler var. Mars Jüpiter karşıt açısının etkisiyle gereksiz tartışmalara girebilir ve olayları büyütebiliriz. Akşam saatlerinde Mars Başak burcuna geçecek.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

29 Temmuz Perşembe günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına güzel ve pozitif enerjilerin hâkim olduğu bugün isteklerini gerçekleştirmek adına harekete geçebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği perşembe günü boyunca arkandan dönen işlere karşı temkinli olmanda yarar var. Beklenmedik tepkiler ortaya koyabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Arkadaşlarınla birlikte olmak ve hoşça vakit geçirmek adına uygun bir gündesin. İletişime geçmen gereken konularda cesaretli davranabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay ve Güneş arasındaki uyumlu enerjilerin etkin olacağı gün boyunca kariyerinle ilgili konularda harekete geçmek ve görüşmeler yapmak adına uygun bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yurtdışından ya da uzak yerlerden tanıdıkların bugünlerde seninle iletişime geçebilir. Sportif faaliyetler için gece saatlerini değerlendirebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatında sevdiğin kişiye açılmak istiyorsan cesaretini toplaman zor olmayacak. Ödemelerinle ilgili konularda harekete geçmen gerekebilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay 29 Temmuz Perşembe günü boyunca karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına uygun enerjilerin olduğu bugün eşinle aranızdaki sorunları halletmek üzere adım atabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Günlük rutin işlerinin yoğun olacağı bugünlerde yazılı ve sözlü iletişim içerisinde olman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmen gereken günlerdesin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Aşk hayatında cesur adımlar atıyorsun. İlan-ı aşk etmek için çok uygun günlerdesin. Pozitif enerjilerde seni destekliyor olacak.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İçsel motivasyonunun hayli uygun olduğu çarşamba günü boyunca cesaretle evinle ilgili önemli adımlar atabilirsin. Anlaşmalar adına da olumlu bir gün.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yakın çevrenle iletişim içerisinde olabilirsin. Alacağın haberler motivasyonunu arttıracaktır. Yakın yerlere seyahatlerin söz konusu olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Parasal konularda atik davranabilirsin. Aynı zamanda bugün anlaşmalar yapmak adına da uygun bir gün olacaktır.