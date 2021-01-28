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29 Ocak Cuma Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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29 Ocak Cuma Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
28 Ocak 2021 Perşembe 18:21

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 279 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 605'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 181 bin 125 test yapıldı.

Bugün yapılan 173 bin 210 testten, 7 bin 279 yeni vaka sayısı, 670 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 457 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 340 bin 216'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 751 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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