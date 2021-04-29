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29 Nisan Perşembe Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

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29 Nisan Perşembe Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!
29 Nisan 2021 Perşembe 00:09

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 341 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 40 bin 444 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 39 bin 398'e yükseldi. Toplamda 46 milyon 718 bin 604 test yapıldı. Bugün yapılan 283 bin 261 testten, 40 bin 444 yeni vaka sayısı, 2 bin 728 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 751 bin 26 olduğu, bugün iyileşen 45 bin 198 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 212 bin 461'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 558 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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