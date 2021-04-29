29 Nisan Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 28 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları 2021!

Astrolog Ceylin Çelebi siz değerli okuyucularımız için 29 Nisan 2021 burç yorumlarını ele aldı. 29 Nisan Perşembe günü Boğa burcu güne tartışmalarla başlayabilir, Terazi burcu yakın yerlere seyahat konularıyla ilgilenebilir. Akrep burçlarını ise parasal konular bekliyor.

29 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Günlük burç yorumları herkesi farklı konularda etkiliyor. Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Ay Satürn sekstil açısının meydana geleceği bugün bazı kısıtlanmalar içerisinde kalabiliriz. İlerlemek istediğimiz konularda karşımıza çıkan engeller moral bozucu olabilir. 29 Nisan 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Hukuksal konular var gündeminde.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ortak kazanımlarında değişken durumlar var. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Akşam saatlerine doğru babanla aranda tartışmalar oluşabilir dikkatli olmalısın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Belirsiz durumlar içerisinde kalabilir, seçim yapmakta zorlanabilirsin. Eşinle ilgili konularda kısıtlanmalar yaşıyorsun.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çalışma koşullarında birtakım değişken durumlar meydana gelebilir. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Akşam saatlerine doğru gerginliklere dikkat etmen gerekiyor.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde riskli konular ilgini çekebilir. Temkinli hareket etmen gereken günlerdesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde ailenle ilgili konular gündemini meşgul ediyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Yakın yerlere seyahatlerinle ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir bugünlerde.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Kısıtlayıcı durumlar içerisinde kalmak seni zorlayabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde seni zorlayabilir. Daha temkinli hareket etmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu sabah rüyaların seni hayli etkisi altına alabilir. Değişken durumlar planlarını bozuyor.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde risk içeren veya borsa gibi konular ilgini çekebilir. Temkinli hareket etmen gerekiyor.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sorumluluklarını arttıracak yeni girişimler içerisine girebilirsin. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif olacak olabilir.