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29 Mayıs Cumartesi Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!

29 Mayıs Cumartesi virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

29 Mayıs Cumartesi Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!
29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01

Sağlık Bakanlığı, korona virüsten son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 134'a yükseldi.

Toplamda 53 milyon 478 bin 278 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 162 test ile 7 bin 773 yeni vaka, 656 yeni hasta tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 228 bin 322 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 83 bin 99'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 454 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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