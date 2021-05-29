29 Mayıs Cumartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

29 Mayıs 2021 günlük burç yorumları hayata dair yol gösteriyor. Ay tüm gün zodyağın ciddi ve çalışmayı seven Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde Merkür ile Venüs arasındaki kavuşum açısının etkisiyle konuşulmak istenilen önemli konuşmak gündüz saatlerinde güzel etkiler getirebilir. Saat 17.36'da meydana gelecek olan Ay ile Mars arasındaki karşıt açının etkisiyle sinirsel gerginliklerimiz söz konusu olabilir. Aynı zamanda Ay bugün küçülen ay fazında ilerliyor. 29 Mayıs 2021 burç yorumları farkında olmadığınız olayları gün yüzüne çıkarıyor.

FIRSATLARI KAÇIRMAYIN

Yaptıklarımızı sunmak açısından bizlere güzel bir fırsat sunuyor. 29 Mayıs Cumartesi günü Boğa burcunu gergin bir gün bekliyor, Kova burcu için rüyalar önemli hâle geliyor. İşte 29 Mayıs koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün zodyağın ciddi ve çalışmayı seven Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Saat 17.36 sonrasında Ay ile Mars arasındaki karşıt açının etkisiyle sinirsel gerginliklerin söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cumartesi günü boyunca uzak yerlerdeki akrabalarınla ilgili konular önem kazanabilir. Akşam saatlerinde alacağın haberler seni kızdırabilir ve olaylara bakış açını değiştirecektir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde ödemelerin ile ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Akşam saatlerinde Ay'ın Mars ile olan zorlayıcı açısı sinirsel gerginliklere işaret ediyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Cumartesi günü Ay tüm karşıt burcun olan Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay ile Mars arasındaki karşıt açının etkisiyle sinirler gergin olabilir. Yabancılarla ilgili işlerinde alacağın haberler olumlu olacak. Olayları akışına bırakmalısın.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ne zamandır aklında olan konularınla ilgili olarak haberler alabilirsin. Bilhassa günün ilk yarısında bu etkiler daha aktif seyrediyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

İşinle ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Günün ikinci yarısında iletişime ve ilişkilerine dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca yakın çevrenle ilgili konulara odaklanıyorsun. Akşam saatlerinde tartışmalara girmekten imtina etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Parasal konularda karşı tarafla anlaşmazlıklar içerisinde kalacağın durumlar olabilir. Akşam saatlerinde bir konuda atağa geçmeni gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cumartesi günü akşam saatlerinde bir çok karşıt durumlar ve gergin olaylar içerisinde kalabilirsin. Önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bilinçaltı konuların ve rüyaların bugünlerde önem kazanabilir. Çalışma arkadaşların ile aranda bir konuda hiç yoktan bir tartışma uzayabilir. Telefon görüşmelerine dikkat etmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sosyal çevrenden kişilerin önemli hale geleceği Cumartesi günü senden bir konuda yardım isteyen arkadaşların olabilir. Akşam saatlerinde iletişim konularında dikkatli olmalısın.