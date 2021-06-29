29 Haziran Salı 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

29 Haziran 2021 burç yorumları hayata dair ipucu veriyor. Günlük burç yorumları 29 Haziran Salı günü için aşk hayatına dair dikkat çekiyor. 29 Haziran Salı günü Boğalar için aşk dolu bir gün olabilir, Başak burcu ise ilişkilerinde beklediği karşılığı alabilir. Terazi burcunun ise özel ilişkilerindeki güzel ilişkiler moralini yükseltecek.

29 HAZİRAN SALI BURÇ YORUMLARI

29 Haziran Salı günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Hedeflerinle ilgili konularda fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Hassasiyetimizin yüksek olacağı bir gün. Bugün hayatımızdaki kadınların desteğini görebiliriz. Yapmak istediğimiz bir iş ile ilgili alacağımız bir yardım yüzümüzü güldürebilir. İkili ilişkiler adına da uyumlu enerjiler var. İşte 29 Haziran 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

29 Haziran Salı günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Arkadaşlarınla birlikte organizasyonlarda bulunabileceğin günlerdesin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak gözüküyor. Aşk ilişkilerin açısından keyifli enerjiler var.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hedeflerinle ilgili konularda fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. Sağlığına özen göstermen gereken günlerdesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde enerjiler hayli destekleyici. Sevdiğine açılmak istiyorsan bugün tam zamanı.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Sorumluluklarınla ilgili fedakarlıklar içerisinde bulunuyor olduğun günlerdesin. Özel ilişkilerindeki güzel ilişkiler moralini yükseltecek.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Balık burcunda olacağı Salı günü boyunca çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Sabah güne başlarken zihinsel konulardaki enerjin hayli yüksek olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ailenle ilgili hassasiyetlerin artacak olabilir bugünlerde. Öğleden sonra beklenmedik gelişmeler seni olumlu anlamda şaşırtabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Senin için önemli bir kadından gelecek destek nedeniyle bir işin çözülebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Sabah saatlerinde maneviyatının hayli yüksek olduğu bir zaman dilimindesin. Özel ilişkilerinde enerjiler hayli motive edici.