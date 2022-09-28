29 Eylül Perşembe Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Eylül ayı burç yorumları

29 Eylül Perşembe günlük burç yorumları, 29 Eylül Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 29 Eylül Perşembe 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

29 Eylül günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 29 Eylül Çarşamba günlük burç yorumlarında neler bekliyor? Aşk, Para, İş, Kariyer durumunuz ile ilgili 29 Eylül 2021 günlük burç yorum;

29 Eylül 2021 Çarşamba Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.

29 Eylül 2021 Çarşamba Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü.

29 Eylül 2021 Çarşamba İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşıyorsunuz.

29 Eylül 2021 Çarşamba Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Ay burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.

29 Eylül 2021 Çarşamba Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Bugün kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

29 Eylül 2021 Çarşamba Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamayın

29 Eylül 2021 Çarşamba Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla, çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Bugün, sezgilerinizde yanılmayacaksınız.

29 Eylül 2021 Çarşamba Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek.. yetenekleriniz mükemmel.

29 Eylül 2021 Çarşamba Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.

29 Eylül 2021 Çarşamba Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında tepkilisiniz.

29 Eylül 2021 Çarşamba Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinde uyum sağlamalısınız..

29 Eylül 2021 Çarşamba Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz..