29 Eylül Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

Konya'da 1'inci sınıfa başlayan çocuğun, okulun ikinci gününde sınıfa uyum sağlayamayıp ağlayarak annesini istemesi üzerine sınıf öğretmeni, "Terbiyesiz, ağla, ağla seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" diye azarladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öğrencisine kötü davranan sınıf öğretmeni hakkında idari soruşturma başlatıldı.