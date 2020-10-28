29 Ekim Perşembe Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

28 Ekim kandil mi, 28 Ekim ne kandili? 2020 Dini günler takvimi 2020 Dini günler takvimini merak eden vatandaşlar, Ekim ayının son haftasında hangi kandilin idrak edileceğini öğrenmek istiyor. 28 Ekim gününe denk gelen dini gün, vatandaşlar arasında 28 Ekim kandil mi, 28 Ekim ne kandili sorularını oluşturuyor Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılabilir?. İşte 28 Ekim Çarşamba gününün önemi..