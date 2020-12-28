29 Aralık Salı Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2806 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 254 kişi hayatını kaybetti.
'Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor'
Bakan Koca açıklamalarında 'Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak' dedi.