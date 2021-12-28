29 Aralık Çarşamba 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç: Kariyer ve iş hayatınızla ilgili daha fazla güvende hissedeceğiniz ve çözümünü bulamadığınız her türlü konuda çözüm sağlayabilmek için günü değerlendirebilirsiniz. Aile büyükleri ya da eşinizin rahatsızlığı gündeminizde olabilir. Eşinizle yaşadığınız problemleri ailenizin karışması ne kadar doğru bilemiyorum ama sanki gün içerisinde dengeyi kuracakmışsınız gibi görünüyor.

Boğa: Yolculuklar ve ucu bucağı bitmeyen telefon görüşmeleri gündeminizde görünüyor. Akrabalarınızdan kırgın olduğunuz kişilerden gün içerisinde haber alabilir ya da onların sağlık sıkıntılarıyla koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili destek geliyor, burada gelişen pek çok konu senenin sonunda size destek verecek gibi görünüyor.

İkizler: Maddi anlamda şanslı etkiler altındasınız. Eskiden birlikte iş yaptığınız kişilerden alacağınız destekler, yarım kalan projelerin tekrar gündeme gelmesi ve karara bağlanması söz konusu olabilir. Parasal konularda dikkatli ve temkinli adım atmayı siz yine de ihmal etmeyin ama derim. Aşk hayatınızda işin içinden çıkamadığınız her türlü konuyu gün içerisinde zihninizden geçireceksiniz, yanlış karar vermemek önemli.

Yengeç: Kendinizi ifade ederken ilahi bir destek aldığınızı unutmayın. Çocuğunuzla aranızdaki iletişim daha kuvvetlenirken, kendi aile köklerinizle ilgili yanlış anlaşılma ve sıkıntı yaşamamaya özen göstermek önemli olabilir. Eşinizle aranızdaki sorunları masaya yatırmak için belki de bugün güzel bir gündür. Ona ne kadar ihtiyacınız olduğunu anlatırsanız o kadar sizin yanınızda olacaktır.

Aslan: İş yerinizin taşınması, işten çıkarımlar ve bazı kayıpların aktif olduğu bir günü yaşarken, akışta kalmak ve Yaradan'dan yardım istemek oldukça kıymetli olacaktır. Ulaşım ve araç kazaları, yakın akrabalarınızın sağlık problemleriyle uğraşıyorken kendinizi bulabilirsiniz.

Başak: Gün içerisinde belki de burçlar arasında en şanslı olan sizsiniz. Bugün hayallerinizi sesli söyleyin, gerçekleşmesi için evren sizinle iş birliği yapacak gibi görünüyor. Evlilik konusunda beklediğiniz gelişmelerin alt yapılarını planlamak, düğün, nişan organizasyonları planlamak için de evren yanınızda. Kalbi boş olanlar kadersel bağları kopmamış olan eskilerden haber alacaklar.

Terazi: Kariyer konusunda atacağınız adımlar her ne kadar zorlansanız da sizi güzel noktalara taşımak için size destek veriyor olacak. Eski iş arkadaşları, ortaklardan yana şansınız gülecek gibi görünüyor. Aile büyüklerinizin sağlığına biraz özen göstermeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Evinizin içerisinde gelişen sıkıntıları büyütmeyin pek çok konu geçici.

Akrep: Kendinizi sahnede hissedeceğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Eğitim, proje, medyada isminizden bahsettirebilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili şans sizden yana. Ancak tüm bunlar olurken hem kendi sağlığınıza hem de çocuğunuzun sağlığına dikkat etmek önemli. Gizli düşmanları bilmenize rağmen zarar görmeden yolunuza devam etmek oldukça eğlenceli olsa gerek.

Yay: Eşinizle birbirinize daha fazla kenetleneceğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Kendi kabuğunuza çekilip kenetlenirken, çok daha duygusal olabilirsiniz. Arkadaş ortamınızda bulunan kalabalık gruplarda size cephe alan pek çok kişiyi tespit edebilirsiniz. Gizli düşmanlıklara aman dikkat.

Oğlak: Eşiniz, onun ailesi, sizin beklentileriniz arasında dönüp dururken, ben bu ilişkinin neresindeyim sorularını gün içerisinde ona sorabilirsiniz. Cevaplarını birlikte bulacağınız bir günü yaşarken aslında çözümü olmayan pek çok konunun rahatlıkla çözüme ulaştığını ve belki de uzunca zamandır düşünüp de karar veremediğini finansal konuların zeminini atmak ruhunuza iyi gelebilir.

Kova: Kalbiniz boşsa gün içerisindeki gelişmeler ruhunuza mutluluk getirebilir. Eğer ki bu yeni bir kişiyse olayları biraz akışta bırakmak ve zamana yaymak sizin için iyi olacak gibi görünüyor. Zihniniz çok yorgun, işin içinden çıkamadığınız konuları yardım alarak çözümlemelisiniz.

Balık: Hayatınıza ikinci bir şans giriyor. Kadersel bağları hala devam edenler bugün tamam mı devam mı kararlarını alabilir. Uzunca süredir bebek planlayıp bir türlü sahip olamayanlar sonucu başarılı olacak tedavilere adım atabilir, gökyüzü yanınızda.