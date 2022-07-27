28 Temmuz Perşembe altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

28 Temmuz Perşembe Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 985,87 ile başlayan Gram Altın, saat 16:57 itibarıyla %0,21 artışla 988,06'dan işlem görüyor. Dün en düşük 985,67, en yüksek 986,24 seviyelerini gören Gram Altın, günü 985,67 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 27.07.2022 tarihinde ise 993,04 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 988,06 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,8592 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:58 itibarıyla %0,39 artışla 17,9279 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7280, en yüksek 17,8786 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,8623 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 28.06.2022 tarihinde 16,5102 ile son bir ayın en düşük, 27.07.2022 tarihinde ise 17,9370 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9279 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,0745 ile başlayan Euro kuru, saat 16:58 itibarıyla %0,66 artışla 18,2099 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0114, en yüksek 18,2986 seviyelerini gören Euro, günü 18,1032 seviyesinde kapattı. Euro, 30.06.2022 tarihinde 17,2330 ile son bir ayın en düşük, 25.07.2022 tarihinde ise 18,3149 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2099 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©