28 Temmuz Çarşamba 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü burçlar şaşırtıcı enerjiler altında olabilir. Aslan burcu çalışma motivasyonunu sağlayabilir. Peki, 28 Temmuz Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Ay, Oğlak, Kova, Balık burcunu bekleyen gelişmeler neler?

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

28 Temmuz Çarşamba günü Ay saat 12.57'de Koç burcuna geçiş yapacak. Merkür Aslan burcuna saat 04.11'de geçiyor olacak. Jüpiter'de gerileyerek Kova burcuna geçiş yapacak. Günün genel enerjileri oldukça pozitif ancak gezegen geçişleri nedeniyle değişken enerjiler altında olabiliriz. Ay saat 04.13 ile 12.57 arasında boşlukta olacak. Bu zaman aralığında yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmeliyiz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

28 Temmuz Çarşamba günü Ay saat 12.57'de Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün iletişimde uyumlu enerjiler var. Ay saat 04.13 ile 12.57 arasında boşlukta olacak bu nedenle bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği ve uyumlu enerjinin aktif olacağı sabah saatlerinde şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay saat 04.13 ile 12.57 arasında boşlukta olacak. Bu zaman aralığında yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin. Değişken enerjilerin yüksek olacağı bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Hisseli kazanımlarınla ilgili konular öne çıkıyor. İkili ilişkilerinde gün boyunca uyumlu enerjiler var. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerlediği gündüz saatlerinde ikili ilişkilerinde önemli fedakarlıklar yapmak durumunda kalabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

28 Temmuz Çarşamba günü çalışma ortamındaki değişken enerjiler var. Sevdiklerini koruma altına alman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çocuklarınla birlikte vakit geçirmekten hoşlandığın bir gündesin. Ay'ın Koç burcuna geçeceği öğlen saatlerinden sonra baş ağrıları yaşayabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Gündüz saatlerinde yapmak istediğin şeyler için enerjin yerinde olacak. Ne zamandır aklında olan bir proje ile ilgili ailenden bir kişiden güzel bir destek görebilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerinden alacağın bir destek az da olsa bir konuda işine yarayabilir. Gün içerisinde zihinsel konularda çalışmaların söz konusu olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Elindeki işlerini tamamlamak adına uygun enerjiler var. Parasal konular sabah saatlerinde zihnini meşgul edebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Değişken enerjiler güne hakimken planların bozulabilir. Hassasiyetin bilhassa akşam saatlerinde partnerinle ilgili olarak artıyor.