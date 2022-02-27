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28 Şubat Pazartesi Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

28 Şubat Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

28 Şubat Pazartesi Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
Ömer
Ömer
27 Şubat 2022 Pazar 20:24

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 792 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 49 bin 792 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 oldu. Bir günde toplam 394 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 69 bin 845 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,06 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,92 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 537 bin 442'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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