28 Şubat Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?





DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %1,03 azalışla 13,8788 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7491, en yüksek 14,1558 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8788 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,8788 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,74 azalışla 15,7286 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4519, en yüksek 15,9186 seviyelerini gören Euro, günü 15,7286 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,7286 TL'ye karşılık gelmektedir.

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