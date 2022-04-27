28 Nisan Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 906,91 ile başlayan Gram Altın, saat 19:55 itibarıyla %0,78 azalışla 899,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük 906,08, en yüksek 906,79 seviyelerini gören Gram Altın, günü 906,78 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 27.04.2022 tarihinde 896,70 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 899,26 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,8009 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:54 itibarıyla %0,11 artışla 14,8147 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7663, en yüksek 14,8120 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,8077 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 29.03.2022 tarihinde 14,5323 ile son bir ayın en düşük, 28.03.2022 tarihinde ise 14,8520 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8147 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,7792 ile başlayan Euro kuru, saat 19:54 itibarıyla %0,50 azalışla 15,6672 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,7335, en yüksek 15,8780 seviyelerini gören Euro, günü 15,7596 seviyesinde kapattı. Euro, 27.04.2022 tarihinde 15,5991 ile son bir ayın en düşük, 29.03.2022 tarihinde ise 16,4335 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,6672 TL'ye karşılık gelmektedir.

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